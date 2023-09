Jugendgewalt in Halle Bürgerinitiative will für Sicherheit sorgen – Polizei und Ordnungsamt weisen Kritik zurück

Hauptinhalt

In Halle ist es in den vergangenen zwei Jahren immer wieder zu Übergriffen auf Jugendliche und Kinder gekommen. Die Polizei ermittelte in Hunderten von Fällen. Auch im Stadtrat wurde über Maßnahmen diskutiert. Zuletzt hatte eine Bürgerinitiative Polizei und Ordnungsamt kritisiert, sie seien mit ihrem Schutzauftrag überfordert. Die Behörden weisen die Kritik jetzt zurück.