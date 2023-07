Insgesamt waren 80 Schüler und Schülerinnen in 20 kleineren Gruppen zu dritt, zu viert oder zu sechst quer durch Deutschland unterwegs. Jeder von ihnen hatte 120 Euro dabei. Damit mussten sie alles bestreiten: Essen, Trinken, Unterkunft, Reisekosten. Und dann ging es los. Während die einen mit dem Fahrrad bis an die Ostsee radelten, wanderten andere durch die Altmark oder schlugen sich als Straßenmusiker in Dresden durch.