Eigentlich interessierte sich der Mitgründer der Werkleitz Gesellschaft Peter Zorn für das Betriebssystem "Linux" als er einen Freund in Berlin besuchte. In der damaligen Firma aber gab es bereits Internet und Zorn sagte "Das brauche ich!!". Wenig später gab es eine Internetstandleitung ins Dorf Werkleitz, dem ersten Dorf weltweit – da ist sich zumindest Peter Zorn sicher. "Ich sage ja immer www steht für Word Wide Werkleitz!"

Medienkunst und digitale Kunst im Global Village

Mittlerweile sind Peter Zorns hüftlange Dreadlocks gefallen. Seine Energie und Wachheit sind bis heute geblieben. Dass er immer wieder den Begriff Medienkunst beschreiben muss, nervt ihn – aber nur am Rande.

Medienkunst ist alles, wofür man Strom braucht Peter Zorn, Mitbegründer Werkleitz

Bei der Gründung der Werkleitz Gesellschaft 1993 war Peter Zorn dabei. (Dritter von Links) Bildrechte: Werkleitz

Der Begriff Medienkunst habe sich etabliert, mittlerweile redet man von "digitalen Künsten" und die Mittel dafür verändern sich täglich. Waren die Studierenden von damals froh über eine Internetleitung, arbeiten die Künstlerinnen von heute mit KI oder benutzen diese für ihre Installationen und Arbeiten. Alles ist erlaubt, wenn es denn die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen, künstlerischen oder auch globalen Themen bedeutet.

Der Medienkunst ginge es wie allen Künsten. Künstlerinnen und Künstler beschäftigten sich mit brandheißen Themen, die auch in den Feuilletons verhandelt würden – "egal ob KI, der Klimawandel, Gesellschaftsformen und -systeme", so Zorn. "Natürlich haben wir Themen wie Populismus und Kapitalismus auch schon eigene Festivals gewidmet", ergänzt er.

Halle als neuer Standort für die Werkleitz Gesellschaft

Mit der Festlegung von Halle als dem Medienzentrum des Landes Sachsen-Anhalt zog auch die Werkleitz Gesellschaft in die Metropole an der Saale. Hier betreut sie weiter Künstlerinnen und Künstler in Residenzen, veranstaltet Biennalen und Festivals, verleiht Technik, lehrt klassische Medienkunst. Die erste Biennale Deutschlands erhielt 2002 den Preis "Besondere Ausstellung" des Internationalen Kunstkritikerverbandes. Ulrich Wickert kündigte sie in den Tagesthemen als "documenta des Ostens" an. Nur ein Beispiel von vielen.

Seit 2008 ersetzt das Werkleitz-Festival die Biennale und begeistert wie hier 2015 mit Ausstellungen das Publikum. Bildrechte: dpa

Internationale Beachtung von Werkleitz-Projekten

Peter Zorn nennt zwei weitere Höhepunkte, auf die er besonders stolz ist: Mit Hilfe und in der Werkleitz Gesellschaft entstanden "The Great Chinese Firewall" und der Film "Revision" von Philip Scheffner.

In dem Dokumentarfilm "Revision" von Philip Scheffner geht es um zwei in Vorpommern von Jägern erschossene Roma-Männer. Deren Unfall-Tod konnte 20 Jahre später durch den Film aufgeklärt werden und die Familien erhielten eine Entschädigung.

International sorgten die beiden Online-Künstler Christoph Wachter und Mathias Jud 2008 mit einer Technik für Aufsehen, mit der sie Löcher in "The Great Chinese Firewall" geschlagen werden konnten. Zehn Jahre wurde ihr "picidae-Server" verwendet, um in China zensierter Webseiten innerhalb des Landes aufzurufen. Nicht ohne Ironie stellt Peter Zorn nun fest: Die New York Times hat über "The Great Chinese Firewall" geschrieben, weltweit gab es Aufruhr deswegen. Aber in Halle hat es Keinen interessiert. Auch das macht globale Kunst aus.

Peter Zorn ist seit 30 Jahren Teil der Werkleitz Gesellschaft und gründete den Verein 1993 mit. Bildrechte: Werkleitz

30 Jahren nach der Gründung zieht es Werkleitz aufs Land

Seit 2008 liegt die Leitung von Werkleitz nun in den Händen des Direktors Daniel Herrmann. In den vergangenen Jahren befasste dieser sich mit vielen Künstlerinnen und Künstlern aus der ganzen Welt mit den Transformationsprozessen im von Bergbau gezeichneten Mansfelder Land. Knapp 30 Jahre nach der Gründung hat es Werkleitz also wieder aufs Land gezogen.