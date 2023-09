Doch das sieht Erich Gadde anders und zückt daraufhin eine Umfrage vom April dieses Jahres unter Anwohnern und ehemaligen Beschäftigten: "Und da mussten wir feststellen, dass viele von ihnen an Krankheiten wie Krebs, Lungenfibrose, Leukämie oder Depressionen leiden oder auch schon daran gestorben waren." Eine medizinische Studie stehe aber bislang aus.

Mittlerweile signalisierte die Stadt Halle, bis 2024 das Grundwasser regelmäßig zu kontrollieren. Aber: "Ich vermisse total eine komplexe Strategie, wie man die Gefahrstoffe, die in dem Gelände hier schlummern und deren Auswirkung untersuchen und beseitigen will", beklagt CDU-Landtagsabgeordneter Thomas Keindorf. In dessen Wahlkreis liegt das Orgacid-Gelände.