Ob eine Pandemie, Fachkräftemangel oder das alltägliche Chaos – Krankenpfleger Toni Selz nimmt jede Herausforderung, wie sie kommt. "Den ersten Plan mache ich mir, wenn ich in meinem Auto auf dem Weg zur Arbeit sitze. Wenn ich dann da bin, muss ich meistens eh nochmal umdisponieren, weil alles anders ist", sagt der Stationsleiter der Neurochirurgie im Klinikum Bergmannstrost in Halle.

Nach zwei Jahren bei der Polizei lernte der 37-jährige gebürtige Potsdamer an der gleichen Pflegeschule wie seine Oma und sein Onkel. Statt am Bett um Patienten kümmert er sich heute meist am Schreibtisch um sein Team. Und das herausragend gut, denn mit seiner Arbeit ist Selz am diesjährigen Internationalen Tag der Pflege, dem 12. Mai, zu Deutschlands Pfleger des Jahres gekürt geworden.

Dass der zweifache Vater seinen Job so ausfüllen kann, verdanke er auch seiner Ausbildung bei der Polizei, sagt Selz. "Die Arbeit als Polizeibeamter bringt ja auch den Kontakt mit Menschen mit sich, mit viel Kommunikation. In der Pflege ist das der wichtigste Bestandteil." Als er seine Ausbildung bei der Polizei nicht abschließen konnte, sei er eher notgedrungen in die Pflege gegangen, sagt Selz. Beide Berufe verbinde, stets Fingerspitzengefühl an den Tag legen zu müssen, so der 37-Jährige.