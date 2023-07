Drei Männer haben einen 35-Jährigen in der Nacht zum Mittwoch in Halle ausgeraubt. Den Angaben der Polizei nach, sprachen die Räuber den Mann gegen zwei Uhr auf dem Riebeckplatz an. Sie forderten ihn dazu auf, ihnen sein Geld zu geben, und fingen an, den Mann zu stoßen. Dabei sollen sie auch ein Messer gezückt haben.