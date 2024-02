Bildrechte: IMAGO / Steffen Schellhorn

Unfall Fußgänger in Halle von Straßenbahn erfasst

22. Februar 2024, 10:10 Uhr

In Halle ist es binnen kurzer Zeit gleich zu zwei Unfällen zwischen Fußgängern und Straßenbahnen gekommen. Am Donnerstag wurde eine Person in der Merseburger Straße erfasst. Am Mittwoch wurde in der Großen Ulrichstraße ein Fußgänger gestreift.