Das Land Sachsen-Anhalt will den Umbau des Riebeckplatzes in Halle finanziell unterstützen. Das hat die Stadt mitgeteilt. Demnach hat der Finanzausschuss des Landtages beschlossen, dass im Landes-Haushalt ein Zuschuss von knapp 29 Millionen Euro bereitgestellt wird. Fließen solle das Geld in den Jahren 2025 bis 2030. Gedacht sei es für die ersten Umbau-Maßnahmen. Insgesamt sind für den Umbau des Riebeckplatzes rund 67 Millionen Euro nötig.