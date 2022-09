"Vorübergehend geschlossen", steht in geschwungener Schrift an der Glastür des "abgefüllt", dem ersten und bislang einzigen Unverpacktladens in Halle. Hier kann man seit 2019 ausschließlich Bio-Produkte ohne Verpackungsmüll einkaufen. An einer weiß gestrichenen Wand hängen in durchsichtigen Schütten Nudeln, Reis, Kichererbsen oder Hafer. Inhaber Hannes Schulz betreibt das Geschäft nebenberuflich gemeinsam mit seiner Frau. Als er den Hebel einer Schütte mit Kichererbsen öffnet, rasseln die gelben Kullern in einen Metallbecher.