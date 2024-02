Er hatte am 12. Dezember 2022 in der JVA Burg Dienst, als der wegen Mordes inhaftierte Halle-Attentäter fliehen wollte und ihn mit einer selbstgebauten Waffe bedrohte. Während der letzten Wochen, in der Verhandlung am Magdeburger Landgericht, traten er und ein Kollege als Nebenkläger auf und berichteten von Todesangst.