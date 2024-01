Es ist der zweite Verhandlungstag gegen den Geiselnehmer in der JVA-Halle, der auch der Attentäter des Halle-Anschlags ist: Das Zuschauerinteresse ist vergleichbar mit dem Prozessauftakt. Das Interesse der Medien hingegen ist schon deutlich geringer. Dabei sagen heute die beiden wohl wichtigsten Zeugen aus: Die beiden JVA-Beamten, die vom Angeklagten bei seinem Fluchtversuch in seine Gewalt gebracht wurden.

Der erste Zeuge tritt sichtlich nervös in den Zeugenstand. Er war derjenige, der den Angeklagten am Montagabend des 12. Dezembers 2022 in dessen Haftraum einschließen wollte. Der Gefangene habe hinter einer Tür gestanden und ihn dann mit einer Waffe bedroht. Zum Prozessauftakt hatte der Angeklagte in seinem Geständnis gesagt, er habe die Waffe am Wochenende aus Alltagsgegenständen gebaut.