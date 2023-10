Der Architekturwettbewerb für das Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation startet erst im kommenden Jahr. Das hat der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Von einer Verzögerung könne jedoch nicht gesprochen werden. Man habe von vorn herein einen entsprechenden Puffer einkalkuliert, erklärte er. Zuvor war von einem Start im vierten Quartal dieses Jahres gesprochen worden.

Für den Architekturwettbewerb und die Gründung der Trägergesellschaft für das Zukunftszentrum habe er zweieinhalb Millionen Euro in seinem Haushalt, erklärte Schneider. "Wir werden einen scharfen Start in 2024 haben", so der SPD-Politiker. Aktuell sei viel "Schwarzbrot" zu bewältigen, etwa die Mittelbeschaffung. Aber das gehöre dazu.