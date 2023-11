Grund für die gesunkene Zahl sei, dass mehr Beamte, auch in Zivil, auf der Straße unterwegs seien. Die Beamten stünden auch im engen Austausch mit schulischen Einrichtungen, hieß es. Gegen Mehrfach- und Intensivtäter werde konsequent vorgegangen. Alle Betroffenen von gewaltsamen Übergriffen seien aufgerufen, die Taten auch anzuzeigen.

In Halle ist es in den vergangenen zwei Jahren immer wieder zu Überfällen und Gewaltdelikten gegen Jugendliche und Kinder gekommen. Die Polizei ermittelte in Hunderten von Fällen und gründete die Ermittlungsgruppe "Cornern".