700 Freiwillige sind bereits gefunden. "In Dreier-Gruppen heißt es Loch graben, Baum rein, Erde festdrücken", erzählt Nothmann. Der größte Teil der Aktion findet am kommenden Samstag statt. Am Donnerstag gibt es einen Probelauf mit Schülerinnen und Schülern des Schollgymnasiums und Forstwirt-Azubis.