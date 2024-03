Unternehmen kommt nicht Das Geisterlager von Amazon in Teutschenthal

14. März 2024, 10:49 Uhr

2021 erfolgt die hoffnungsvolle Grundsteinlegung für ein Verteilzentrum von Amazon in Teutschenthal. Die Halle ist schnell gebaut. Doch als die Corona-Pandemie abebbt, geht offenbar auch das Interesse an Online-Bestellungen zurück. Die Hoffnung der Gemeinde auf Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen erfüllt sich nicht. Aber der Bürgermeister bleibt zuversichtlich. Unklar bleibt jedoch, was aus der leerstehenden Halle wird.