Der Fall mutmaßlicher Tierquälerei in einer Tierpension im Bad Lauchstädter Teilort Delitz am Berge weitet sich aus. Im Zuge der Ermittlungen durchsuchten Beamte in Salzatal die Wohnung der Betreiberin Siliva S. und ihres Lebensgefährten Rainer J., der als Geschäftsführer der Tierpension in Bad Lauchstädt fungierte. "Dabei sind mehrere Hunde und ein toter Papagei gefunden worden", so Staatsanwältin Kirsten Golinski. Seither richteten sich wegen des Anfangsverdachts der Tierquälerei auch Ermittlungen gegen den Mann. Währenddessen wird bekannt: Siliva S. ist seit zwei Jahren vorbestraft wegen Betrugs.