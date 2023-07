Am Freitag vor 20 Jahren begann im Geiseltal südwestlich von Halle die Flutung eines riesigen Tagebaurestlochs – es sollte der größte künstliche See in ganz Deutschland entstehen. Die Flutung hatte Sachsen-Anhalts damaliger Ministerpräsident Wolfgang Böhmer per Handyanruf zum Wasserwerk gestartet – mit den Worten "Wasser marsch". 2.000 Liter pro Sekunde strömten von da an in den heutigen Geiseltalsee.