Was bedeutet BDSM? BDSM zeige sich in ganz vielen Facetten, erklärt Linnemann-Geiger. Zum einen gäbe es die spielerische Variante. Dabei würden die Menschen BDSM nur in ihren eigenen vier Wänden im Schlafzimmer ausüben. Dazu zählten beispielsweise mit Fesselspielen oder sich die Augen verbinden zu lassen, um so Kontrolle und Macht abzugeben.



Daneben gibt es laut Linnemann-Geiger Varianten, die im Alltag praktiziert werden. An dieser Stelle sei das Thema BDSM komplett unerforscht gewesen, denn man sei davon ausgegangen, dass zum allergrößten Teil die spielerische Variante ausgeübt werde.