Bei einem Brand in einer Wohnung in Merseburg (Saalekreis) ist ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sei der Brand am Sonntagabend gegen 20 Uhr in der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Zur Brandursache werde noch ermittelt, sagte ein Sprecher der Polizei weiter.