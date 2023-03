"Es ist irritierend, dass in einem ostdeutschen Bundesland doch so viele Positionen, die Entscheidungen über das Land treffen, nicht von Ostdeutschen besetzt werden", kommentierte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), die Ergebnisse bei MDR SACHSEN-ANHALT. Erst vor kurzem hatte er selbst eine Studie in Auftrag gegeben und war aufgrund der Ergebnisse zu dem Schluss gekommen, dass es in den deutschen Bundesbehörden zu wenige ostdeutsche Führungskräfte gibt. Nur 7,4 Prozent aller Führungskräfte in den untersuchten Bundesbehörden, Verfassungsorganen und Bundesgerichten sind demnach in den ostdeutschen Bundesländern geboren worden (mit Berlin: 13,9 Prozent).