Die CDU in Sachsen-Anhalt will bei der Landtagswahl am 6. Juni mit dem Versprechen von Stabilität punkten. Am Freitag stellten die Spitzen der Partei ihren Entwurf für das Wahlprogramm vor. Es trägt den Titel " Unsere Heimat. Unsere Verantwortung " und sieht die CDU auch nach der Wahl als stärkste politische Kraft im Land. Ministerpräsident Reiner Haseloff – zum dritten Mal Spitzenkandidat der Union – kündigte an, die Wirtschaft und den Arbeitsmarkt nach der Corona-Krise wieder anzukurbeln. "Wir brauchen einen Investitionsschub."

Die CDU kündigte zudem an, die Digitalisierung in Sachsen-Anhalt vorantreiben zu wollen. Bei der Bildung der neuen Regierung will die Union deshalb ein Ministerium für Digitalisierung verlangen. Das müsse nicht zwingend ein neues Ministerium sein, sagte CDU-Vize André Schröder am Freitag. Wichtig sei aber, dass alle Aufgaben zur Digitalisierung künftig in einem Haus gebündelt würden. Insbesondere die Auswirkungen der Corona-Pandemie hatten in den vergangenen Monaten offenbart, dass Deutschland insgesamt massiven Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung hat.