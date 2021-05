Grob gesagt gibt es in der Forschung generell drei Hauptgründe, warum Bürgerinnen und Bürger sich nicht an einer Wahl beteiligen. Die einen sagen, sie können nicht. Die anderen wollen nicht und die anderen sagen, sie wurden nicht gefragt. Was steckt hinter dem "Ich kann nicht"? Das heißt eigentlich, dass Personen nicht über bestimmte Ressourcen verfügen, die sich auf eine Wahlbeteiligung förderlich auswirken würden. Das ist in erster Linie das Bildungsniveau. Personen, die über ein geringeres Bildungsniveau verfügen, beteiligen sich seltener an Wahlen.