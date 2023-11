An den Standorten des Harzklinikums gelten wegen Corona nun wieder Einschränkungen für Besucher. Die Kliniken in Quedlinburg, Wernigerode und Blankenburg reagieren damit nach eigenen Angaben auf die steigenden Corona-Infektionszahlen in Sachsen-Anhalt. "Die neuen Besuchsregelungen sind ein entscheidender Schritt, um die Sicherheit und Gesundheit aller im Harzklinikum zu gewährleisten", sagte Oberarzt Matthias Holfeld.