Feuer, Dürre und Borkenkäfer haben den Wald im Harz stark in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb wurden im Südharz am Samstag in einer große Baumpflanzaktion 26.000 Bäume in den Boden gesetzt. Organisiert wurden sie vom Land Sachsen-Anhalt, dem Lions Club Sangerhausen-Hettstedt-Eisleben und dem Verein "Unser Wald".