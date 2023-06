Erst am Freitag war am Brocken ein kleines Feuer auf einer Fläche von 50 Qaudratmetern ausgebrochen. Anfang Juni waren zwei Hektar Wald in Brand geraten. Im September 2022 brannten 150 Hektar Wald im Harz. Das hatte eine Debatte über die Entfernung des Totholzes im Wald ausgelöst.