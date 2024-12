Zum Jahreswechsel wird in der Helios-Klinik Jerichower Land in Burg die Kinder- und Jugendstation geschlossen. Das hat das Unternehmen am Dienstag mitgeteilt. Klinikgeschäftsführer Michael Lange spricht von einem "anhaltenden Personalengpass" bei Ärzten. Dadurch könne das Krankenhaus die "hohen Qualitätsstandards in der stationären pädiatrischen Versorgung perspektivisch nicht aufrechterhalten".

Deutlich weniger Patienten in Helios-Klinik Burg

Der Ärztliche Direktor, Tom Giesler, sagte zudem, dass eine Fachärztin zum Jahresende in den Ruhestand geht. Eine weitere Medizinerin habe sich entschieden, ab Frühjahr als niedergelassene Ärztin zu arbeiten. Giesler verweist in dem Zusammenhang auf die Fallzahlen der Station in Burg. Wurden 2019 noch 1.167 Fälle versorgt, waren es im vergangenen Jahr 708. Für 2024 rechnet Helios mit rund 400 jungen Patientinnen und Patienten. Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe in Burg ist von der Schließung nicht betroffen.

Bildrechte: MDR/Daniel George

Nächste Kinderstation in Magdeburg

Für die künftige Versorgung der Betroffenen verweist Helios auf die Krankenhäuser im "direkten Umfeld", also das Universitätsklinikum, das Städtische Klinikum und das Krankenhaus St. Marienstift in Magdeburg. Außerdem gibt es laut dem Klinikbetreiber zwei Praxen für Kinder- und Jugendmedizin in Burg und eine in Genthin.