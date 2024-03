Gebaut wird in vier Bauabschnitten. Diese sind zwischen 300 und 600 Meter lang. Die Bauzeit setzt sich laut LSBB immer nach Art und Umfang der Arbeiten zusammen. Die vier Abschnitte seien nötig, damit Rettungskräfte nicht zu weit laufen müssten und im Notfall rechtzeitig am Einsatzort sein könnten. Hinzu komme, dass es in Gerwisch viele Zufahrten an der B1 geben würde. Bis voraussichtlich Ende Oktober sollen die Arbeiten dauern.

An der B1 haben auch mehr als 20 Gewerbetreibende ihre Geschäfte. Sie befürchten Umsatzeinbrüche. So auch Ulrike Ille. Die Floristin betreibt ihren Blumenladen seit 28 Jahren direkt an der Bundesstraße in Gerwisch. Sie lebt von der Laufkundschaft und hat Existenzängste: "Ich kann mit Höhen und Tiefen umgehen. Der Laden ist mein Lebenswerk. Ich habe das von der Pike auf gelernt. Aber so etwas Extremes hatte ich noch nicht. Ich habe schlaflose Nächte, da die Kosten ja weiterlaufen."