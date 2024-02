Die Ausländerbehörde in Magdeburg hat weiterhin Schwierigkeiten mit fehlendem Personal. Etwa 17 der rund 100 Stellen sind laut Stadt unbesetzt. Der zuständige Beigeordnete der Stadt Magdeburg, Ronni Krug, sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Das Problem ist, dass die Leute, die dort arbeiten, halbe Juristen sind. Die Gesetze sind so kompliziert, dass man nicht einfach intern Personal verlagern kann." Es sei beispielsweise nicht möglich, Mitarbeiter aus dem Bürgerbüro in der Ausländerbehörde arbeiten zu lassen. "Das fällt uns in so einer Behörde wirklich auf die Füße, weil es keine kurzfristige Lösung gibt. Man muss die Stellen ausschreiben und hoffen, dass jemand mit den nötigen Qualifikationen auf dem Markt ist."