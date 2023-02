Tatsächlich dürfte der US-Konzern weiter großes Interesse daran haben, in Magdeburg zu bauen. Denn Intels Projekt ist schon fortgeschritten. Der Konzern hat ein Grundstück an der A14 gekauft – so groß, wie es in der EU woanders kaum zu finden ist. Zweitens hat Intel weltweit Verträge mit Kunden, die zu erfüllen sind. Vor allem für seine neueste Chip-Generation. Entscheidet sich Intel nun plötzlich für einen anderen Standort, würde sich die Produktion dieser Chips verzögern, Verträge könnten wohl nicht eingehalten werden.