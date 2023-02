Zuletzt wurden den Bau der Intel-Chipfabrik in Magdeburg bei der EU in Brüssel wichtige Weichen gestellt. Damit sind Staatshilfen in Milliardenhöhe für neue Halbleiterfabriken in der EU möglich. Der Industrieausschuss des Europaparlamentes stellte sich am Dienstag hinter Pläne der Europäischen Kommission zum sogenannten "EU Chips Act". Der US-Konzern Intel hat den Bau seines geplanten Standorts in Magdeburg daran geknüpft, dass die EU ihre Beihilferegeln aufweicht.