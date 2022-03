... die Entsorgung des Corona-Abfalls:

"Für Privatpersonen ist es relativ eindeutig: Alles, was infektiös sein kann, also zum Beispiel die Teststäbchen von den Test-Kits oder auch Masken gehören in den Restmüll und gehen dann den normalen Entsorgungsweg.

Interessant ist auch, wie das in Kliniken aussieht. Ich habe Kontakt zu vielen Krankenhäusern und Kliniken und alle entsorgen in eine Tonne – infektiöse Abfälle wie Schutzanzüge natürlich ausgenommen. Auch in Teststationen ist das meistens so: alles in eine Tonne. Der Aufwand, zu trennen, ist den Betreibern oft im täglichen Stress einfach zu groß. Im Prinzip könnte es verschiedene Entsorgungsströme geben: die Papiertonne, der gelbe Sack und Restmüll. In der Praxis ist das aber eine Seltenheit.

In Krankenhäusern geht alles, was infektiös ist, einen getrennten Entsorgungsweg. Je nach Grad der Infektion reicht eine Müllverbrennungsanlage oder es geht in eine Sondermüllverbrennungsanlage. Und allmählich beginnt auch der Prozess, dass Kliniken überlegen, auch die anderen Abfälle nach Möglichkeit zu trennen."

... Herausforderungen für Krankenhäuser bei der Entsorgung:

"Die Herausforderung ist, dass die Kliniken es organisiert bekommen müssen. Oft fehlt auch die Zeit oder die Sensibilisierung der Mitarbeiter für das Thema. Das ist unter all dem Druck der Pandemie natürlich noch schwerer geworden. Und nicht selten scheitert es auch an ganz banalen Dingen wie dem fehlenden Platz für zusätzliche Container.