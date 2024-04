AfD-Kandidat in Quedlinburg Disziplinarverfahren: AfD-naher Pfarrer weist Vorwürfe zurück

10. April 2024, 14:11 Uhr

Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat ein Disziplinarverfahren gegen den Pfarrer Martin Michaelis eingeleitet. Grund ist, dass Michaelis bei der Kommunalwahl in Quedlinburg als parteiloser Kandidat für die AfD antritt. Der zuständige Kirchenkreis hatte ihm deshalb bereits die Beauftragung für die Pfarrstelle in Gatersleben entzogen. Michaelis kritisiert die Entscheidung der Kirche.