Der 23-jährige Carl hängt in luftiger Höhe, um die Krone einer altehrwürdigen Eiche zu pflegen. Baumklettern macht zwar nur einen geringen Teil seiner Arbeit als Forstwirt aus, aber Carl hat großen Spaß daran. Darauf gekommen ist er im Hambacher Forst, wo er 2018 als Klimaaktivist in einem Baumhaus übernachten will und so aufs Klettern kommt. Ein anderer Aktivist zeigt ihm, wie er mit einfachen Knoten und Seilen einen Baum erklimmen kann. "Da habe ich dann die erste Nacht im Baum verbracht. Im Hintergrund hörte ich nachts die Bagger, dabei war ich in so einem schönen Wald. Seither hat es mich in die Bäume gezogen."