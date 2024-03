Ihr nächster Termin ist in den April 2024 verschoben worden. Sowohl Birgit Pitschmann mit ihrem Anwalt als auch das Gericht in Stendal wollen das generelle Urteil abwarten, ob die Extra-Stunde für Lehrer in Sachsen-Anhalt rechtmäßig ist. Das Urteil kommt vermutlich am Donnerstag, den 7. März, am Oberverwaltungsgericht in Magdeburg.