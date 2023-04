Bei dem Anschlag auf eine geplante Flüchtlingsunterkunft im einstigen "Spreehotel" in Bautzen im Oktober 2022 gehen die Behörden von einem rassistischen oder ausländerfeindlichen Hintergrund aus. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung dauern an "und werden weiterhin mit hoher Intensität betrieben", antwortete des Innenministeriums auf eine Kleine Anfrage der AfD im Sächsischen Landtag vom 17. März. Die Umstände der Tat, also Ziel des Angriffs, Zeitpunkt, Art und Weise, sprächen für politisch rechts motivierte Kriminalität. Der oder die Täter sind bisher nicht gefasst. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Görlitz wird das Verfahren "noch gegen 'Unbekannt'" geführt.

Am Morgen des 28. Oktober war im alten Hotel ein Feuer ausgebrochen, nachdem Fensterscheiben eingeworfen worden waren. Vier Mitarbeiter, die im Gebäude übernachteten, blieben unverletzt. Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus-Abwehrzentrum (PTAZ) übernahm die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung.



Anfang November 2022 sollten erste Flüchtlinge einziehen, was sich nach der Attacke verzögerte. Nach dem Brandanschlag auf die geplante Asylunterkunft in Bautzen hatte das Landratsamt an einer Teilbelegung des Hauses festgehalten und erste Geflüchtete im Advent 2022 untergebracht. Zuvor hatten sich Gutachter die Schäden und Sicherheit am Gebäude angesehen.