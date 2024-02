In letzter Zeit sei leider in der Region sehr viel russische Desinformation verbreitet worden, sagt Mitunterzeichner Dr. Matthäus Wehowski vom Hannah-Ahrendt-Institut für Totalitarismusforschung an der TU Dresden. In etlichen öffentlichen Veranstaltungen sei eher russische Propaganda verbreitet worden als das ein tatsächliche Analyse der Situation in der Ukraine stattgefunden habe. Sein Fazit: Hier geschehe gezielte Desinformation durch Leute, die die russische Position und den Krieg unterstützen, und das in zynischer Weise unter dem Begriff des Friedens. "Im Endeffekt geht es um die Rechtfertigung von Russlands Aggression und Eroberungspolitik."