Einer Mitteilung des Sorbischen Instituts zufolge wurde die Agende 1899 in Bautzen gedruckt. Die Kosten dafür beliefen sich damals auf 1.400 Mark, was heute etwa 11.500 Euro entspricht, und wurde vom Oberkirchenrat in Berlin bezahlt. Die sorbische Auflage war nicht allzu groß, da sie nur in wenigen Kirchgemeinden der preußischen Oberlausitz zwischen Hoyerswerda, Bad Muskau und Gebelzig Verwendung fand.

Wie es zu diesem Fund kam – dahinter steckt eine spannende Geschichte. Lubina Mahling, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Sorbischen Institut, hat sie MDR KULTUR erzählt. Im August 2023 habe das Sorbische Institut eine Anfrage aus Klaipėda in Litauen erreicht. Der Forscher Darius Petkūnas war durch einen Aufsatz aus dem Jahr 1902 auf die Obersorbische Agende aufmerksam geworden, konnte sie jedoch nicht finden, denn das Buch war nirgends bibliografisch notiert.

Das Sorbische Institut habe dann in der – ehemalig preußischen – Oberlausitz nachgefragt und sei fündig geworden, berichtet Lubina Mahling. In einer gedruckten Sorbischen Bibliografie gab es einen handschriftlichen Hinweis, dass das Buch in den 1970er-Jahren abfotografiert worden sei. Nachdem dieser Mikrofilm gefunden wurde, entdeckte man an ihm wiederum den Hinweis auf das Pfarrarchiv Groß Särchen. Das Buch befand sich in der dortigen Bibliothek des Pfarramtes.