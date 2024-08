Insgesamt habe der Brand trotz des neugewonnenen Optimismus Spuren hinterlassen, meint der Pfarrer. In den Blick nach vorn mische sich immer wieder auch Trauer. Es gebe aber auch eine Rückbesinnung auf die Kirche, was sich in Taufen und Wiedereintritten zeige, erzählte Schwarzenberg. Bis Ende August läuft eine Befragung auf der Internetseite der Kirchgemeinde, wie die neue Kirche gestaltet werden soll, so zum Beispiel ob es ein Kirchencafé oder eine Küche geben sollte. "Es ist eine großartige Aufgabe, aber wirklich ein Jahrhundertbau", so Pfarrer Schwarzenberg.