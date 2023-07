Doch was kommt auf die Landwirte in Zukunft zu? Die Folgen der Klimaerwärmung für die Bauern werden etwa in Bad Lauchstädt erforscht. Dort, im Süden von Sachsen-Anhalt, betreibt das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) das weltweit größte Klima-Landnutzungs-Experiment. In Konstruktionen, in denen die Sonneneinstrahlung und die Regenmenge auf den Feldern reguliert werden können, simulieren Wissenschaftler die postulierten, klimatischen Bedingungen in Mitteldeutschland um das Jahr 2070: Eine Temperaturerhöhung um zwei Grad, zudem fallen im Sommer 20 Prozent weniger Regen und dafür im Frühjahr und Herbst zehn Prozent mehr.