Trauernd hielt die Madonna ihre Arme um die Urne gelegt, anmutig gesenkt ihr Kopf und ihr Kleid floss in Falten elegant über den Sandsteinaltar. Dort, wo ursprünglich die lebensgroße Galvanoplastik das Familiengrab zieren sollte, ist nun ein leerer Fleck und abgeplatzter Stein. Im März hatten Buntmetalldiebe den Taucherfriedhof in Bautzen gleich zwei Mal heimgesucht und mehrere metallene Figuren, Kreuze und Wandplatten von den Gräbern herunter geschlagen.

"Von einem Privatgrab ist ein 1,60 Meter hoher Jesus gestohlen worden", sagt Friedhofsverwalter Robert Eckhardt kopfschüttelnd. Vor etlichen Jahren hätte der Friedhof einmal in ähnlicher Weise Probleme mit Buntmetalldieben gehabt. "Da wurden Dachrinnen und Fallrohre gestohlen", so Eckardt. Diese habe man durch Kunststoffrinnen in Kupferoptik ersetzt.

Der Polizeidirektion Görlitz wurden allein in diesem Jahr bereits mehr als 20 größere Diebstähle auf den Friedhöfen in der Oberlausitz angezeigt. So ist zum Beispiel Anfang Mai in Bretnig, wo ein gusseisernes Friedhofstor heimlich demontiert und abtransportiert wurde. Den größten finanziellen Schaden verursachten Diebe, die im März eine mehr als 150 Kilo schwere Bronzefigur vom Friedhof in Neugersdorf entwendeten. Der Schaden wurde von der Polizei mit 50.000 Euro beziffert.