Bürgerwindpark Wie die Leutersdorfer vom Riesenwindrad in der Oberlausitz überzeugt werden sollen

Kaum einer will ein großes Windrad in der Nachbarschaft. Doch wie könen Macher Menschen vom Bau einer Windkraftanlage in der eigenen Gemeinde überzeugen? In Leutersdorf bei Zittau beteiligt eine Initiative die Einwohner, hier entstand schon 1995 der erste Bürgerwindpark Sachsens. Jetzt sollen die damals gebauten sechs Windräder durch eine einzige große Anlage ersetzt werden. Der Windparkbetreiber hat sich einiges einfallen lassen, um die Gemeinde vom Vorhaben zu überzeugen. Wird das reichen?