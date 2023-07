Wer George Clooney einmal ganz tief in die Augen schauen will, hat dazu zurzeit im Görlitzer Museum der Fotografie Gelegenheit: Mit weichen Gesichtszügen und wachen Augen blickt der Hollywood-Star von einer 2,40 hohen Leinwand in Richtung Museumsbesucher. Das Bild ist so scharf, die Druckqualität so gut, dass man jede Pore und jede Bartstoppel erkennen kann, wenn man nah genug rangeht.

Für die Görlitzer Ausstellung wurden zwanzig großformatige Fotos von Künstlern ausgewählt, die schon in Görlitz vor der Kamera standen oder zumindest in Filmen mitgespielt haben, die teils in der Neiße-Stadt gedreht wurden. Hier kann man seinen Idolen ganz nahe kommen: Die Bilder sind so groß, dass man jede Pore erkennen kann. Bildrechte: MDR/Jörg Winterbauer

Geschossen hat Gerhard Kassner die Porträts auf der Berlinale: Der Fotograf war von 2003 bis 2019 der offizielle Fotograf des internationalen Filmfestivals. Für die Aufnahmen blieben oft nur wenige Minuten in einem eigens neben dem roten Teppich eingerichteten Studio.

Die großformatigen Porträts hat Kassner selbst ausgedruckt und persönlich im Görlitzer Fotomuseum aufgehängt, erzählt Hans Peil aus dem Vorstand des Museumsvereins. "Er wollte, dass es alles genau so wird, wie er es sich vorgestellt hat. Außerdem sind die Drucke sehr teuer." Eine Reihe in der Ausstellung hat Kassner nur den Stars aus "Monuments Men" gewidmet: Matt Damon, George Clooney, John Goodman (v.l.n.r.) und andere spielten darin mit. Bildrechte: Gerhard Kassner

In eine Reihe hat der Künstler neun Bilder der Schauspieler aus "Monuments Men" gehängt: Unter anderem George Clooney, Matt Damon oder John Goodman. Für den Film, bei dem Clooney auch Regie führte, wurden nur einige Szenen in Görlitz gedreht, Clooney selbst wurde damals nicht in der Neiße-Stadt gesichtet.

In einer weiteren Reihe können die Zuschauer die Stars aus "Grand Budapest Hotel" bewundern: Edward Norton, Tilda Swinton, Bill Murray oder Ralph Fiennes. Der Film von Wes Anderson wurde zu großen Teilen in Görlitz und Umgebung gedreht. Drehorte waren unter anderem die Altstadt und das alte Kaufhaus. Eine Reihe in der Ausstellung zeigt die Stars aus "Grand Budapest Hotel", hier zu sehen: Bill Murray, Ralph Fiennes und Jeff Goldblum (v.l.n.r). Bildrechte: Gerhard Kassner

Etwas weniger Raum in der Ausstellung nehmen die Schauspieler aus "Der Vorleser ein", für den Kate Winslet und David Kross in Görlitz vor der Kamera standen.