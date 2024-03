Nach einer Serie von Fahrraddiebstählen im Herbst 2023 in Ostsachsen hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter in Polen ausfindig gemacht. Wie die Polizei in Görlitz mitteilte, haben sächsische Ermittler zusammen mit der polnischen Polizei mehrere Gebäude im Raum Slubice durchsucht. Dabei wurden mehrere gestohlene Fahrräder und anderes Diebesgut aus Deutschland sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft in Görlitz hat für die zwei Männer, 35 und 39 Jahre alt, Haftbefehl beantragt.

Die Männer sollen in Görlitz und im Landkreis Bautzen 33 Fahrräder und 38 E-Bikes im Wert von mehr als 200.000 Euro sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe gestohlen haben. Betroffen waren Fahrradgeschäfte in Görlitz und in Ottendorf-Okrilla. Bei der Razzia fanden die Beamten auch drei der E-Bikes aus Görlitz im Wert von 10.000 Euro wieder. Beide Tatverdächtige sitzen den Angaben zufolge in Untersuchungshaft. Der 35-Jährige sei bereits im Februar nach dem Einbruch in eine Spielothek festgenommen worden. Die Ermittlungen laufen weiter.