Zum Festival ViaThea werden die Straßen von Görlitz und Zgorzelec ab Donnerstag für alle kostenfrei zur kreativen Theaterbühne.

Eine Feuershow mit Artistikelementen, buntes Stelzentheater und ein mobiler Theater-Crêpes-Stand sind Highlights im Programm.

Auch dieses Jahr gibt es wieder eine Kooperation mit dem Fürst-Pückler-Park in Bad Muskau.

Am Donnerstag startet das Straßentheaterfestival ViaThea in Görlitz und Zgorzelec. 30 internationale Gruppen verwandeln die Straßen und Plätze der Städte an der Neiße für drei Tage in eine bunte Bühne. Das Besondere am Straßentheater sei, dass sich die Kunst im öffentlichen Raum barrierefrei zeige, erklärte Festivalkuratorin Christiane Hoffmann. "Barrierefrei heißt, oft nonverbal und ohne Eintritt zu beiden Seiten der Görlitzer Neiße."

Bildrechte: ViaThea

Die Welt zu Gast in Görlitz

Eröffnet wird das Festival am Donnerstag mit einem Kulturpicknick im Görlitzer Stadtpark, mit dabei ist auch die Lieblingsgruppe vom vergangenen Jahr: Iskrakabinett zeigt ihre Feuerartistikshow. Als weitere Highlights nannte Festivalleiterin Hoffmann außerdem die Berliner Theatercrew Tridiculous, die Gruppe Zebra Stelzentheater und das mobile Ensemble Kroft mit ihrem Crêpes-Stand.

Bildrechte: ViaThea

Die weiteste Anreise hat die Band Bugan aus der Mongolei. Darüber hinaus kommen Theaterschaffende aus insgesamt 16 Ländern nach Görlitz, um ihre Straßenkunst zu präsentieren. "Dann haben wir Kompanien, wo wirklich sieben Künstler unterschiedlichster Nationalität sind, von Ukraine, Israel, Deutschland, Polen – alles, was das Straßentheater-Herz begehrt", zählte Hoffmann auf.

Bildrechte: ViaThea

Für das ViaThea kämen "unglaublich viele Menschen deutschlandweit nach Görlitz" schwärmte die Festivalkuratorin. Der Stadt sei es eine Herzensangelegenheit, das Straßentheater zu fördern. Überhaupt sei es der Clou an Straßentheater-Festivals, dass sie abseits von Großstädten stattfänden; die Veranstaltungen seien meist in kleineren und mittleren Städten zu finden. Hoffmann wünscht sich in dem Zusammenhang, dass Kunst im öffentlichen Raum häufiger und breiter angeboten wird.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Monika Skolimowska

Wegen Corona noch kein Jubiläum

Das ViaThea-Festival findet bereits seit 1995 in Görlitz statt. Durch eine Pause in den Corona-Jahren 2020 und 2021 ist es dieses Jahr noch keine runde Auflage der Veranstaltung. Laut Kuratorin Hoffmann macht das Festival nahtlos weiter und hat keinen Rückgang am Interesse festgestellt: "Wir haben überhaupt keinen Abbruch an Zuschauern und überhaupt keinen Abbruch an Bewerbungen von Künstlern."

Bereits zum sechsten Mal gibt es in diesem Jahr auch eine Kooperation mit Bad Muskau. Nach drei Festivaltagen in Görlitz/Zgorzelec geht es am Sonntag mit einem Straßentheater-Picknick im Unseco-Weltkulturerbe Fürst-Pückler-Park weiter.