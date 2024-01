Eine 83 Jahre alte Frau ist in Weißwasser in einem Linienbus verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Bus am Freitagmorgen gegen 9.15 Uhr in einer Tempo-30-Zone unterwegs. In der Nähe der Eisarena habe die 48 Jahre alte Busfahrerin an einer Kreuzung einen Pkw mit Vorfahrt übersehen. Um nicht mit dem Auto zusammenzuprallen, habe die Fahrerin eine plötzliche Gefahrenbremsung eingeleitet. Dadurch sei die 83-Jährige von ihrem Sitz gerutscht und leicht verletzt worden.