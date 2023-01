Ein erster Schritt wäre die Vergrämung des Wolfes. Dabei wird das Raubtier beispielsweise wiederholt mit Gummikugeln beschossen und im besten Fall auf diese Weise abgeschreckt. Wenn dies nicht gelingt, spricht sich der Landrat für eine zeitnahe Entscheidung zum Abschuss aus. Solch eine "Entnahme", wie es im Behördendeutsch heißt, ist bei auffälligen Tieren durchaus möglich. Bisher hat das sächsische Umweltministerium in den vergangenen Jahren zwei Entnahmen zugestimmt. So wurde 2017 ein Wolf aus dem Rosenthaler Rudel nach mehreren Schafsrissen geschossen. Im Landkreis Görlitz wurde 2018 ein Wolf getötet, nachdem er sich mehrfach in der Nähe von Siedlungen auffällig verhalten hatte.