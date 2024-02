In Aue-Bad Schlema und Schwarzenberg sind mehrere Schulen evakuiert worden. Wie die Polizei Chemnitz auf Nachfrage von MDR SACHSEN mitteilte, sind am frühen Dienstagmorgen Drohungen an zwei Gymnasien eingegangen. Alle Schülerinnen und Schüler mussten demnach die Gebäude verlassen und wurden von ihren Eltern abgeholt. In Schwarzenberg sei vorsorglich noch eine angrenzende Grundschule geräumt worden.

Bildrechte: IMAGO / Herrmann Agenturfotografie