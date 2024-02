Nach dem Brand einer Doppelgarage auf einem Firmengelände in Annaberg-Buchholz haben Brandursachenermittler am Montag Spuren gesichert. Laut Polizei wurden bei dem Feuer in der Nacht zu Montag zwei Fahrzeuge in der Garage komplett zerstört, zwei weitere Autos vor dem Gebäude wurden stark beschädigt. Die Feuerwehr hatte mit 45 Einsätzkräften aus Annaberg-Buchholz, Cunersdorf und Frohnau ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude verhindern können.