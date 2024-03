Der Verkauf von Erzgebigischer Volkskunst ist ein gutes Geschäft. Das haben auch Hersteller in Fernost gemerkt. In den vergangenen Jahren ist das Angebot von Schwibbögen, Nussknackern oder Räuchermännchen im "Erzgebirgs-Stil" immer größer geworden. Doch viele dieser Erzeugnisse haben mit dem Erzgebirge so viel zu tun, wie der Frohnauer Hammer mit chinesischer Seidenmalerei: nämlich nichts. Das regt auch den Verband Erzgebirgischer Kunsthandwerker auf.