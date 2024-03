Gemeinsam mit fünf weiteren europäischen Kommunen unter anderem in Italien, Spanien und Tschechien will sich die Stadt Zwönitz im Erzgebirge bei der Unesco um den Titel als Weltkulturerbe bewerben. Die Papiermühle sei einzigartig, sagt Mühlenleiterin Paula Stötzer. "Unsere Papiermühle ist nachweislich die älteste, noch funktionsfähige Papiermühle in Deutschland."